مساعد الرئيس الروسي يوضح أهم القضايا التي يناقشها السيسي وبوتين

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين يناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة قضايا هامة من بينها القضية السورية والوضع فى ليبيا واليمن والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.



وأشار أوشاكوف في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية: "أنه بالنسبة للمواضيع الدولية، يركز الرئيسان على قضية سوريا وليبيا واليمن وكذلك التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".



وأكد أن اللقاء يتطرق إلى ترأس مصر الاتحاد الأفريقي 2019 وذلك عبر مناقشة آفاق بناء التفاعل الروسي مع الدول الأفريقية.