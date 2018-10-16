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فن

فاروق الفيشاوى ونهال عنبر فى عزاء أحمد عبد الوارث.. فيديو وصور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
محمد نبيـل
حرص كل من الفنان فاروق الفيشاوى والفنانة نهال عنبر على تقديم العزاء لأسرة الفنان الراحل أحمد عبد الوارث، الذى أقيم بدار مناسبات مسجد الشرطة بصلاح سالم.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، نهال عنبر، أحمد ماهر، أحمد بدير، الموسيقار هاني مهني، عماد محرم.

كما حضر كل من شريف خير الله، المؤلف مجدي صابر. السيناريست كرم النجار. المنتج حسين نوح، سهير المرشدي، هادي الجيار، سيد شعراوي، هادي الجيار وسامي مغاوري، ناصر سيف، أحمد حجازي والسوري سهيل يزبك وفادي بطل وعفاف شعيب.
فاروق الفيشاوى ونهال عنبر فى عزاء أحمد عبد الوارث.. فيديو وصور
فاروق الفيشاوى ونهال عنبر فى عزاء أحمد عبد الوارث.. فيديو وصور
فاروق الفيشاوى ونهال عنبر فى عزاء أحمد عبد الوارث.. فيديو وصور
فاروق الفيشاوى ونهال عنبر فى عزاء أحمد عبد الوارث.. فيديو وصور
فاروق الفيشاوى ونهال عنبر فى عزاء أحمد عبد الوارث.. فيديو وصور
فاروق الفيشاوى ونهال عنبر فى عزاء أحمد عبد الوارث.. فيديو وصور
فاروق الفيشاوى ونهال عنبر فى عزاء أحمد عبد الوارث.. فيديو وصور
فاروق الفيشاوى ونهال عنبر فى عزاء أحمد عبد الوارث.. فيديو وصور
فاروق الفيشاوى ونهال عنبر فى عزاء أحمد عبد الوارث.. فيديو وصور

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