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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة طلبات التصالح على مدار الساعة

تلقي طلبات التصالح
تلقي طلبات التصالح بالاسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، في جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وتابع محافظ الإسكندرية، سير العمل بالمراكز التكنولوجية، مؤكدًا على الجاهزية الكاملة لجميع المراكز لاستقبال طلبات المواطنين، وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

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وشدد محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية لمستجدات العمل في تلقى طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقى شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف.

ووجه محافظ الإسكندرية بالإعلان في جميع المراكز التكنولوجية عن الخطوات الواجب اتباعها عند التقدم للتصالح، وأيضًا المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، تيسيرًا على المواطنين.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين القائمين على ملف قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، حتى يتم التيسير على المواطن، وتذليل أي عقبات، ومنع أي تلاعب أو مخالفات.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الملف، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء.

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