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رياضة

شاهد.. رسالة محمد صلاح لـ مكة في عيد ميلادها

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:35 م
صدى البلد
منار نور
احتفل محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاد ابنته مكة.

ونشر "صلاح " على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورا تجمعه مع مكة وأمامه مجموعة من الحلوى، معلقًا "عيد ميلاد القمر".

وتعرض محمد صلاح، لإصابة قوية بشد فى العضلة الضامة وهو ما أدى إلى غيابه عن مواجهة مصر وسوازيلاند .

كان النجم المصرى حاول السفر إلى كرواتيا للعلاج من الإصابة، التى لحقت به ولكن لم ينجح فى الحصول على تأشيرة وهو ما أدى إلى أنه استقر على العودة إلى إنجلترا والدخول فى برنامج علاجى قوى.

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