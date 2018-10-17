جريشة ورفاقه يتألقون في إدارة موقعة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية

نجح طاقم التحكيم الدولي المصري بقيادة جهاد جريشة ومعه أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات وإبراهيم نور الدين الحكم الرابع فى إدارة موقعة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون 2019.



ومن جانبه تقدم الحكم الدولي جهاد جريشة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالشكر لزملائه لنجاح المباراة تحكيميا وتشريف التحكيم المصري.



وهنأ جريشة المساعدين أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات والحكم ابراهيم نور الدين.