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برلمان

نائب: الشواهد تبشر بارتفاع دخل الفرد خلال الفترة المقبلة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:08 ص
النائب محمد الشهاوي،
النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الأوضاع الاقتصادية فى مصر بدأت فى تحسن كبير، الأمر الذي ينذر بمستوى دخل مبشر للفرد.

وأضاف "الشهاوي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن هناك موارد جديدة بدأت تدخل إلى خزانة الدولة، تعول عليها الحكومة كثيرًا، إضافة إلى العديد من الشواهد، التي تضعنا أمام بنية اقتصادية أفضل بكثير عن الماضي.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن اكتشاف الغاز الطبيعي يوفر لمصر حوالى 4 مليارات دولار سنويًا، وهى نسبة جيدة للغاية، تساهم فى تحقيق هدف الحكومة، بوصول معدل متوسط دخل الفرد لـ 6 آلاف دولار سنويًا.

كانت قد صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها فى المنتدى البرلماني الأول لحزب مستقبل وطن، بأن الحكومة تستهدف لوصول دخل الفرد لـ 6 آلاف دولار سنويًا، بحلول عام 2020.

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