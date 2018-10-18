نائب: الشواهد تبشر بارتفاع دخل الفرد خلال الفترة المقبلة

قال النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الأوضاع الاقتصادية فى مصر بدأت فى تحسن كبير، الأمر الذي ينذر بمستوى دخل مبشر للفرد.





وأضاف "الشهاوي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن هناك موارد جديدة بدأت تدخل إلى خزانة الدولة، تعول عليها الحكومة كثيرًا، إضافة إلى العديد من الشواهد، التي تضعنا أمام بنية اقتصادية أفضل بكثير عن الماضي.





وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن اكتشاف الغاز الطبيعي يوفر لمصر حوالى 4 مليارات دولار سنويًا، وهى نسبة جيدة للغاية، تساهم فى تحقيق هدف الحكومة، بوصول معدل متوسط دخل الفرد لـ 6 آلاف دولار سنويًا.



