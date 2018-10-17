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ديني

حكم تزين البنات ووضع الـ ميك أب والخروج به إلى الشارع.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:52 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال إلى الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة، تقول: "حكم تزين البنات ووضع الـ "ميك أب" والخروج به إلى الشارع".

وأجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن التزين مباح للمرأة في بيتها، ولكن خارج المنزل؛ ليس كله محرما فمنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، مشيرا إلى أن الكحل من الزينة جائز.

وتابع: "وهذا لا يعني أن تخرج المرأة كعروسة المولد بملابس ضيقة وعطور فواحة، لكن وضع المكياج الخفيف الذي لا يجعل الرجال يفتنون بها، المرأة مخلوق مجبول على حب الزينة، والشرع أمر بضبط ذلك".

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