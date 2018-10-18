تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بمنفذ الرسوة الجمركي، من ضبط سيارة قمامة وخلاط أسمنت محملين بـ5 أطنان بضائع غير خالصة الرسوم ببورسعيد.





وتم ضبط "محمد ح.م"، مواليد 28 عامًا، سائق، مقيم بحى الزهور ببورسعيد حال قيادته السيارة رقم (ط ع ط 6975) شاحنة تابعة لمحافظة بورسعيد "حى الجنوب"، ومجهزة لنقل القمامة، بالفحص تبين أن السيارة محمل عليها كمية كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، وزنت (3) أطنان مخبأة أسفل القمامة.





كما تم ضبط "محمد م.م" - مواليد 1974، سائق، مقيم مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلة حال قيادته السيارة رقم (ط د ب 5149) نقل خلاط أسمنت تابعة لإحدى الشركات بالفحص تبين أن السيارة تحتوى على كمية كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية وزنت (2) طن مخبأة داخل خلاط الأسمنت.



