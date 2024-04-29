عقب قداس الشعانين.. رحيل القس سيرافيم كاهن كنيسة العذراء بسوهاج| والبابا يقدم تعزية

رحل أمس إثر أزمة صحية طارئة، الأب القس سيرافيم جميل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمدينة سوهاج، عقب قداس أحد الشعانين، عن عمر بلغ ٤٩ سنة، وبعد خدمة كهنوتية استمرت ١١ سنة.

ولد القس سيرافيم المتنيح يوم ٥ أبريل ١٩٧٥ وسيم كاهنًا في ٢٣ مارس ٢٠١٣ّ.

وأقيمت صلوات تجنيزه في كنيسة الشهيد مار جرجس، مقر المطرانية بسوهاج الساعة التاسعة من صباح اليوم، بحضور نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، ومجمع كهنة الإيبارشية، وأعداد كبيرة من شعب مدينة سوهاج امتلأت بهم جنبات الكنيسة وامتد تواجدهم إلى محيط الكنيسة وفنائها الخارجي.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القس سيرافيم جميل، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.