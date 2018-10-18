ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: مصر تتطلع على أسلحة روسية جديدة.. ويكشف مفاجأة حول اختفاء خاشقجي.. وأرملة رأفت الهجان تكشف كواليس خاصة من حياة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:04 ص
صدى البلد
أسامة علي
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب مداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.

صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:


أحمد موسى: السيسي يعمل منذ 2014 على عودة مصر لمكانتها دوليا.
.

أحمد موسى: عرض مجموعة من الأسلحة الحديثة خلال لقاء الرئيسين السيسي وبوتين.
.

أحمد موسى يكشف عن مفاجأة جديدة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي.
.

مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب.
.

أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو.
.

متحدث الحكومة: مدبولي طلب ملفا من كل وزير عن الاستثمارات المباشرة.
.

وزيرة التخطيط: الدولة تضخ استثمارات لقطاعات تدعم المواطن والمستثمر.
.

أرملة رأفت الهجان تكشف كواليس خاصة من حياة أشهر عميل مخابراتي :عشت معه 19 سنة ولم أعرف حقيقته.
.

وفاة لص أثناء سرقة كوافير بالمعادى.. ورد فعل غريب من صاحبة المحل.
.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل القاهرة عائدا من روسيا بعد زيارة 3 أيام

أشرف زكي: عمرو دياب قال لي لازم الناس تتعب عشان تشوفني

أحمد موسى يكشف عن مفاجأة جديدة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

العثور على طيار حربي تونسي في عرض البحر بعد فقد الاتصال مع مقاتلته

وزير التعليم يوضح ملابسات وقف 4 معلمين عن العمل بسبب إعلانات الدروس

أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو

نرمين ماهر: زوجى فاجأني بهدية غير متوقعة فى عيد ميلادى.. فيديو

شاهد.. رقص طلبة جامعيين على أغانٍ شعبية بحقوق عين شمس

عيار ناري يتخطى 3 ملايين جنيه بعد أسبوعين عرضا

حادث تصادم مروع لسيارة هيلاري كلينتون فى جيرسى سيتى

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية
فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية
سامي عبد العزيز: السياحة تغذي أكثر من 22 صناعة ..فيديو
هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟