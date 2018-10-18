أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: مصر تتطلع على أسلحة روسية جديدة.. ويكشف مفاجأة حول اختفاء خاشقجي.. وأرملة رأفت الهجان تكشف كواليس خاصة من حياة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب مداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:





أحمد موسى: السيسي يعمل منذ 2014 على عودة مصر لمكانتها دوليا.

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أحمد موسى: عرض مجموعة من الأسلحة الحديثة خلال لقاء الرئيسين السيسي وبوتين.

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أحمد موسى يكشف عن مفاجأة جديدة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي.

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مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب.

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أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو.

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متحدث الحكومة: مدبولي طلب ملفا من كل وزير عن الاستثمارات المباشرة.

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وزيرة التخطيط: الدولة تضخ استثمارات لقطاعات تدعم المواطن والمستثمر.

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أرملة رأفت الهجان تكشف كواليس خاصة من حياة أشهر عميل مخابراتي :عشت معه 19 سنة ولم أعرف حقيقته.

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وفاة لص أثناء سرقة كوافير بالمعادى.. ورد فعل غريب من صاحبة المحل.

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