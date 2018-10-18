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منوعات

بعد دولفين الأنف ودودة العين.. قرادة تسكن أذن رجل.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:36 ص
صدى البلد
نهى حمدي
يبدو أن جسم الإنسان أصبح مستهدفًا من قبل الحشرات والديدان وغيرها من الكائنات الغريبة، التي يخرجها الأطباء من أماكن مختلفة من الجسم، أحدثهم الحشرة التي أخرجها الطبيب من أذن مريض.

وقام طبيب بتصوير اللحظة التي أزال فيها حشرة حية من داخل قناة الأذن الخاصة بالمريض، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

فكان جراح الأذن والحنجرة "رحمت عمر" يحاول معرفة سبب إصابة الرجل بألم في أذنه، فيقول الطبيب الماليزي: "كان المريض منزعجا جدًا بشأن هذا الألم ولكنه شعر بالراحة فور استخراجها من أذنه".

وأضاف: "إنها بالتأكيد المرة الأولى التي رأينا فيها هذا وآمل أن لا أفعل هذا مرة أخرى"، فلم يصدق الجراح عندما رأى القراد داخل أذن المريض أثناء عملية الإزالة وأمسك بعناية الحشرة المتموجة وسحبها ببطء، وتابعا: "كان يمكن أن يكون خطيرا جدا".

فيما كان هناك الأسبوع الماضي حالتان مشابهتان؛ واحدة في الأنف حيث قام طبيب باستخراج كائن حي على هيئة دولفين من داخل أنف مريض، والثانية استخرج طيب عيون دودة طولها 12 سم من عين مريض.


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