ابعد عن الفخ.. 6 أمور ضعها في حسبانك عند شراء سيارة مستعملة

مع ارتفاع أسعار السيارات وتحديدًا السيرات الجديدة "الزيرو"، لا مفر أمام الراغبين في اقتناء سيارة في حدود الإمكان سوى السيارات المستعملة، ولكن ما يعرقل تلك الخطوة مخاوف البعض من الوقوع في فخ النصب والسيارات التالفة.





وكي تتجنب ذلك الفخ، نعرض لك نصائح مهمة واحتياطات تضعها في اعتبارك عند شراء سيارة مستعملة بحسب موقع "أتو ديل" المختص بالسيارات.





1- فحص السيارة





لا تعتمد في شرائك للسيارة على مشاهدة الصور فقط، بل عليك رؤيتها بنفسك، وخاصًة في النهار أو في منطقة مضاءة جيدًا حتى تتمكن من فحص الطلاء بدقة وتقييم أي تلف أو خدوش، والكشف عن الإطارات، وما إذا كان هناك أية إصلاحات قد تمت بها، فتأكد من الاطلاع على الوثائق التي تفيد بأن الإصلاحات قد تمت بشكل صحيح ومن خلال التوكيل او مكان معروف، كذلك افحص السيارة من الداخل بشكل دقيق.





2- هناك تسريب





احرص على معرفة ما إذا كانت السيارة تسرب زيت أم لا، وذلك من خلال أن تقود السيارة وتبتعد بها عن المنطقة التي كانت موجودة بها، وتفقد المنطقة ما إذا كان هناك أي آثر لأي سائل على الأرض، فالسائل الأسود مؤشرًا على تسرب الزيت، أما السائل الأخضر يشير إلى حدوث تسرب في مانع التجمد، بينما يشير السائل الوردي إلى حدوث تسرب في ناقل الحركة، وفي هذه الحالة السيارة ستجتاح إلى إصلاحات كثيرة منها استبدال قطع غيار.









3- افحص تاريخ السيارة





انتقل إلى سجل السيارة تأكد من حصولك على المستندات المتعلقة بسجل الخدمة وسجل الملكية، تأكد من أنها موثقة ومُرفقة برسوم إثبات هوية المالكين السابقين المرفقة، وكذلك الإطلاع على الإيصال الأصلي والتأكد من أن السيارة مازال صاحبها يسدد في أقساطها أم أنه سددها بالكامل.





بالإضافة إلى التحقق من أن العربية أجريت لها كامل صيانتها في الفترات الزمنية الصحيحة، والتأكد مرة أخرى أن كل الوثائق والمستندات كاملة وسليمة.





4- ابحث عن سيارة لها وكيل





ركز في اختيارك للسيارة على ان يكون لها توكيل موزع لها،هذا يعني بشكل أساسي أن أي سيارة مملوكة مسبقًا هي خيار أكثر أمانًا لأن الوكيل يضع اسمه وختمه على السيارة، لذلك عليك التفكير في ذلك عند البحث عن سيارة مستعملة جيدة.





5- اصطحب معك ميكانيكي





غذا كانت خبرتك في السيارات محدودة فعليك ان تصطحب معك شخص أو ميكانيكي تثق به جيدًا، ليفحص السيارة بعناية فائقة ويخبرك عما فيها، وخاصة مثل أجزاء المحرك ، أو استبدال المكونات بالكامل وهكذا.





6 - اختبار القيادة



