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منوعات

جانيت جاكسون تحصل على جائزة الأيقونة العالمية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:52 ص
صدى البلد
أ ش أ
تشهد مدينة "بلباو" الإسبانية في الرابع من نوفمبر المقبل حفل جوائز "أم.تى فى" أو (MTV)، حيث سيتم تكريم المغنية جانيت جاكسون بمنحها جائزة "الأيقونة العالمية للموسيقى الأوروبية" لهذا العام.

وقال بروس جيلمر، رئيس جائزة "أم.تى.فى" الدولية – فى بيان صحفى – إن جانيت جاكسون تعد من أكبر نجوم الغناء فى العالم ، مؤكدا أن فنها المذهل قد فتح الأبواب أمام عدد لا يحصى من الفنانين الشباب مع ترك أثر لايمحى على ثقافة موسيقى البوب على مدار ثلاثة عقود كاملة ..فنحن سعداء بتكريمها كرمز لهذا الفن المتميز".

وستقوم "جاكسون"، خلال حفل توزيع الجوائز، بتقديم مجموعة من أغانيها الشهيرة، من بينها "صنع الآن "، و"دادى ياكى".

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