صبحي يبحث التعاون مع حاكم إقليم جنوب بحر إيجه ورئيس منظمة السلام والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع السيد جورج شاتزماركوس حاكم إقليم جنوب بحر ايجه باليونان، والسيد جويل بوزو رئيس ومؤسس منظمة السلام والرياضة؛ وذلك على هامش المشاركة فى منتدى رودس الإقليمي الذى يعقد اليوم فى جزيرة رودس باليونان.





حضر الاجتماع كل من جورج فانديرشمت المدير التنفيذي لمنظمة السلام والرياضة، ولافريت دوبون مدير منظمة السلام والرياضة، وهيدى لازانى مدير مكتب حاكم إقليم حنوب بحر إيجه.





عرض الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصرى واليونانى على صعيد قطاعي الشباب والرياضة، وتفعيل التعاون بين البلدين لتحقيق مزيد من التواصل وتبادل الثقافات بين شباب البلدين، فضلا عن الاطلاع على الخبرات فى مجال إدارة المنشآت الرياضية، وكذا الترتيبات الخاصة بمنتدى رودس الإقليمي.





ويعقد منتدى رودس الإقليمي اليوم فى جزيرة رودس اليونانية تحت رعاية رئيس الجمهورية الهيلينية بمشاركة نحو 3500 مشارك و 350 متحدثا من مختلف الجنسيات ومجموعة من قادة المنطقة فى جميع المجالات والسادة الوزراء ورجال السياسية والرياضيين وتدور المباحثات حول ربط السياسات بالممارسات وخلق مستقبل مشترك من خلال الرياضة .



