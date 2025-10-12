سلمى أبو ضيف عضو لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد فى مهرجان القاهرة السينمائ

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته المنتظرة ، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "أسبوع النقاد الدولية" في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



وتتكون لجنة تحكيم مسابقة “أسبوع النقاد الدولية” سلمى أبو ضيف – ممثلة من مصر

وايلي داغر - مخرج وكاتب لبناني.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

فيلم هيبتا٢

ويعرض حاليا للفنانة سلمى أبو ضيف فيلم “هيبتا المناظرة الأخيرة”.

تدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية معاصرة تضع التكنولوجيا في وسط علاقاتنا العاطفية، لتتحول إلى مناظرة تقودها سارة (منة شلبي) عبر أربع حكايات تُبسّط ما يبدو معقدًا في الحب. وبينما يثير الفيلم أسئلة حول معنى المشاعر في عصرنا، يترك للجمهور التساؤل: هل تستطيع التكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى دائمًا على الحب الحقيقي؟

هيبتا: المناظرة الأخيرة، قصة من تأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر. الفيلم من إخراج هادي الباجوري وإنتاج شركة ”ڨوكس ستوديوز”، "ذا بروديوسرز"، “فيلم سكوير”، و”ايميرسيف.

