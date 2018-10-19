فيديوجراف: استجابة لصدى البلد .. حل مشكلات 14 منطقة في أسبوع

قدم موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الأسبوع الجاري، قوائم تحمل شكاوي كان قد أرسلها مواطنون على الرقم المخصص لاستقبال الشكاوي على واتس آب، وذلك لعرضها على المسئولين الذين استجابوا بحل 14 مشكلة تم عرضها عليهم بمناطق مختلفة بالمحافظات.



وكان ضمن أبرز هذه الشكاوى أزمات القمامة بمناطق المعتمدية، وعدة أحياء بالمرج، ومناطق في محافظة بني سويف، حيث قام رؤساء هذه الأحياء بالتدخل على الفور عقب عرض الشكاوى عليهم من خلال مندوبينا، بخلاف التدخل لحل أزمة تأخر دخول المرافق في منطقة حي الواحة بمدينة نصر.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.