ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فيديو جراف

فيديوجراف: استجابة لصدى البلد .. حل مشكلات 14 منطقة في أسبوع

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
إمام رمضان
قدم موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الأسبوع الجاري، قوائم تحمل شكاوي كان قد أرسلها مواطنون على الرقم المخصص لاستقبال الشكاوي على واتس آب، وذلك لعرضها على المسئولين الذين استجابوا بحل 14 مشكلة تم عرضها عليهم بمناطق مختلفة بالمحافظات.

وكان ضمن أبرز هذه الشكاوى أزمات القمامة بمناطق المعتمدية، وعدة أحياء بالمرج، ومناطق في محافظة بني سويف، حيث قام رؤساء هذه الأحياء بالتدخل على الفور عقب عرض الشكاوى عليهم من خلال مندوبينا، بخلاف التدخل لحل أزمة تأخر دخول المرافق في منطقة حي الواحة بمدينة نصر.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.
loading...

ترشيحاتنا

الداخلية: ضبط أكبر قضية للاستيلاء على دعم أسطوانات الغاز.. صور

هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور

القوات المصرية والسعودية تقضي على بؤرة إرهابية في تبوك 4

الأهلي يفوز على الزمالك 18-2

أهمها الرقص.. نادي المطلقين والمطلقات يوضح طرق عودة الثقة للمنفصلين.. فيديو

تعرف على كلمات أغنية الأزمة بين عمرو دياب وأحد معجبيه..فيديو

فرج عامر مهاجما اتحاد الكرة: يكرهون بقاء سموحة فى الدورى

بومبيو: تركيا لم تطلعني على دليل يثبت قتل خاشقجي

برلماني كويتي يشن هجوما على العمالة المصرية ويطالب بطردها

عادل العمدة: السيسي يفضل رضا المصريين على راحته الشخصية .. فيديو

مواطن يتهم زوجته بختان ابنتيه.. ويطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليها

المشرف على سيراميكا كليوباترا: نتعرض لمخطط لإجهاض حلم الصعود للدورى الممتاز .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

فيديو

الإسماعيلي يصعق بيراميدز بهدف مبكر صناعة محمود متولي.. فيديو
رغدة السعيد: الرجل عامل مهم في بقاء المرأة مشرقة.. فيديو
قطار يدهس 50 شخصا في الهند.. فيديو
على طريقة أفلام الرعب.. سمكة قرش تقفز على قارب وسط البحر
شاهد.. أول فيديو لتفقد الرئيس السيسي إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟