مدبولي للمحافظين: تحت أمركم في أي وقت.. ولن أقبل تعطيل مشروع قومي بسبب البيروقراطية

عقد مجلس المحافظين اليوم اجتماعه الثاني برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور وزراء التخطيط، النقل، التنمية المحلية، الصحة، والبيئة.



وقال مدبولي للمحافظين خلال الاجتماع: "أنا تحت أمركم، في أي وقت، وتليفوني مفتوح للتعامل مع أي مشكلة، أو أزمة، وأكد أنه تم تكليف المحافظين بتشكيل وحدة تدخل سريع في كل محافظة للتعامل مع مشاكل القمامة، مؤكدًا أنه يتم متابعة موقف التعامل مع هذه المشكلة بصورة دورية، ومهمتكم أن يشعر المواطن بتقدم ملموس في ملف النظافة، وكذا الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع".



وكلف مدبولي المحافظين خلال الاجتماع، برفع درجات الطوارئ في كل المحافظات، ومراجعة الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين مختلف الجهات، لاتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الموقف وتفادي الآثار السلبية للسيول.



وخاطب رئيس الوزراء المحافظين قائلًا: التنسيق لتنفيذ المشروعات المختلفة بمحافظاتكم هي مهمتكم، فلن أقبل أن يتعطل مشروع قومي بسبب البيروقراطية، وعليكم إنهاء كل الموافقات لتنفيذ أي مشروع، مؤكدًا أن حدوث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري ترتبط بالإجراءات المتبعة لتشجيع الاستثمارات، وتطوير الخدمات، وحل المشكلات البيروقراطية.



ولفت إلى أن هناك حاليًا لجنة لفض منازعات الاستثمار، قراراتها مُلزمة لجميع الأطراف، ولذا عليكم الاهتمام بتنفيذ قرارات لجان فض المنازعات، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.