انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية دون إصابات.. صور

وقع منذ قليل انهيار اجزاء من عقار قديم بشارع الخلفاء رقم 17 اللبان التابعة لحى الجمرك غرب الاسكندرية و ذلك دون إصابات.



تلقى قسم شرطة اللبان بلاغا بسقوط اجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق خالٍ من السكان بشارع الخلقاء بمنطقة اللبان، غربي المدينة، على اثر ذلك تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف وقوات من إدارة الحماية المدنية، وكل من رئيس حي الجمرك وعدد من القيادات التنفيذية بالحى وقوات الأمن.



بالفحص تبين أن العقار كان خاليا من السكان ولم يؤدِ الحادث لسقوط أي مصابين، فيما تقوم حاليا أجهزة الحى وقوات الحماية المدنية بإزالة الأجزاء المتبقية من العقار.



وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار، وجار رفع مخلفات العقار وفتح الطريق للمارة.