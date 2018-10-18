شاهد.. عالم مصرى يصمم ربوت للسير على سطح القمر وإلتقاط الصور

كشف الدكتور محمد رجب، عالم الفضاء المصرى، نائب رئيس شركة Ispace، عن تصميم روبوت يتحرك فوق سطح القمر، قائلا إن الروبوت قادر على الصعود لسطح القمر.



وأضاف رجب خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة "صدى البلد" :"الروبوت بإمكانه التجول على سطح القمر لمسافة نصف كيلو، وبإمكانه إلتقاط الصور من على سطح القمر بجودة عالية وإرسالها".



وأشار إلى أن الربوت مزود بإربع كاميرات، لإلتقاط الصور، منوها:"عجل الربوت مصمم بطريقة مناسبة للسير على سطح القمر، ووزنه يصل إلى 4 كيلو ممايساعده على السير لمسافات طويلة".