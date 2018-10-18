أمير عزمي مجاهد يتراجع في قرار رحيله عن الزمالك

استقر أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك، علي التراجع عن قرار رحيله بعد الجلسة التى تمت فى الساعات الماضية مع المشرف على الكرة وأيمن عبد العزيز المدرب العام بجانب أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق.



ورفض أمير عزمى حضور مران الفريق اليوم بسبب قراره بالاستقالة من أجل رفع الحرج عن مجلس الإدارة بعد ضم أيمن عبد العزيز للجهاز المعاون.



يأتي هذا قبل أن يوضح مجلس إدارة الزمالك أنه ليس هناك تعارض بين استقدام أيمن عبد العزيز ومهام أمير عزمى.

