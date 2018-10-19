وشاح من تصميم دار فندي يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

آثار وشاح من تصميم دار فندي الإيطالية بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة عرضه على أحد المواقع الإلكترونية لشراء المنتج.



يبلغ سعر الوشاح الذي تم تداوله علي الفيس بوك حوالى ألف دولار كما أثار لونه وشكل عرضه الجدل، فهو باللون الكشمير الفاتح أو البيج ومطرز بالفرو البني التايجر.



وقد يناسب الوشاح الأجواء الشتوية وإليكم صور الوشاح.