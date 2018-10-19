أول تعليق لـ عكاشة على مبادرة السيسي للقضاء على فيروس سي.. فيديو

علق الإعلامي توفيق عكاشة، على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، وقال إن مصر تواجه أخطر مرض فى تاريخ الدولة.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذا المرض كان مصدر رعب للجميع فى القرى والمحافظات وأكد أن هذا المرض يحول المواطن من شخص طبيعي يعمل إلى شخص متهالك.



وأشار عكاشة إلى أنه كان يجلس مع مواطنين فى قريتة نسبة الفيروس منتشرة بنسبة كبيرة، معلقا «أنا كنت بحمل فى عربتى الخاصة سائلا لغسل يدي بعد أن انتهى من مقابلة المواطنين .. كنت بخاف».