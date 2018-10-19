أقدم كائن حي على كوكب الأرض يموت..عمره 80 ألف سنة

كشف العلماء أن أقدم كائن حي على كوكب الأرض، وهي غابة يتخطى عمرها 80 ألف سنة، تتعرض لتدخل من قبل البشر قد ينهي وجودها على الكوكب قريبا.



الغابة المعروفة باسم "غابة باندو" تقع في ولاية يوتا، يبلغ عمرها أكثر من 80 ألف عام، وتكونت هذه الغابة من شجرة واحدة، ثم أصبح عدد الشجر بمرو الزمن 40 ألف شجرة، جميعها متماثلة تماما، وفقًا لـ"ديلي ميل" البريطانية.



تغطي غابة باندو مساحة حوالي 106 فدان، ويقدر وزن الغابة بحوالي 5.9 مليون كيلوجرام، وتتألف من أكثر من 47 ألف شجرة متطابقة، وتعتبر هذه الغابة أكبر وأثقل وأقدم كائن حي على كوكب الأرض.



وقال بول روجرز من جامعة وايلدلاند ريسورسيز في ولاية أوتاو: "على الغرم من وجود هذه الغابة من آلاف السنين، إلا أنها حاليا تنهار بمرور الوقت عليها ولا يوجد لدينا أي طريقة لجعل الأرض خصبة مرة أخرى".



حذر العلماء في الدراسة من انتهاء وجود هذه الغابة على كوكب الأرض، خلال الخمسين سنة المقبلة، حيث أجروا دراسة عليها منذ 72 سنة، وعلى مدار هذه المدة، عانت الغابة من الجفاف ونقص المياه، وتوسع البشر على مساحة الغابة، كما أن رعي الحيوانات والغزلان في الغابة أدى إلى سوء نمو الأشجار.