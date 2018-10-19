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أخبار العالم

موعد اجتماع بوتين مع زعيم كوريا الشمالية قيد النقاش

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:29 ص
فلاديمير بوتين وكيم
فلاديمير بوتين وكيم جونج أون
رويترز
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية إيجور مورجولوف قوله اليوم الجمعة إن موعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قيد النقاش.

وكان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قد قال هذا الشهر إن مسؤولين روسا وجهوا الدعوة للزعيم الكوري الشمالي لزيارة روسيا، مضيفا أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد الزيارة.
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