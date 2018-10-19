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أخبار البلد

البيئة تفاجئ جراج جسر السويس لفحص عادم أتوبيسات النقل العام

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
حنان توفيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن حملات فحص عوادم السيارات تتم على مدار العام في أماكن متفرقة بمختلف المحافظات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات وضبط المخالف منها للتقليل من الإنبعاثات الملوثة للهواء وأن هذه الحملات تتم بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة للمرور.

وقامت الإدارة العامة لعادم المركبات "المركز الفني لعادم المركبات" بتنفيذ 4 حملات لفحص عادم المركبات علي الطرق بالأكمنة داخل إقليم القاهرة الكبري وبالطرق السريعة والصحراوية أسفرت الحملات عن فحص 186 مركبة بنزين وسولار حيث تم ضبط 58 مركبة مخالفة كما تم فحص أتوبيسات جراج جسر السويس التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة طبقا للخطة الزمنية المعدة لذلك مسبقا حيث تم فحص 40 أوتوبيس وتجاوز الاختبار 14 أتوبيس وتبين مخالفة 26 أوتوبيس وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم البيئية وإعادة الفحص مرة أخرى لتتوافق مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة كما تم الإنتهاء من إجراءات التصالح مع 37 قائد مركبة والتأكد من مطابقتها لقانون البيئة.

وقامت لجنة فحص عوادم السيارات بالفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية بتنفيذ حملة لفحص العوادم أمام جامعة الزقازيق حيث تم فحص 16 سيارة بنزين وتبين مطابقتها للحدود و45 سيارة سولار منها 11 سيارة مخالفة للحدود وتم تسجيل المحاضر بقسم ثان الزقازيق، والتنبيه على أصحاب السيارات بعمل الصيانة اللازمة والتأكد من ضبط محرك السيارة.

وفى إطار حرص وزارة البيئة على غرس القيم البيئية في نفوس الطلاب في مراحل التعليم المختلفة وتنظيم حملات بيئية متنوعة من أجل تثقيف الطلاب وتوعيتهم بيئيًا، شارك طلاب مدارس مركز ومدينة دمنهور بالبحيرة بلجان فحص عوادم السيارات بالفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحيرة أثناء عمليات الفحص للمركبات بهدف التعرف على الجهود المبذولة للتصدي لتلوث الهواء وأهمية توعية قائدي المركبات بضرورة ضبط محرك السيارة للحفاظ على الصحة العامة و كذلك لتوفير الوقود المستخدم .
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