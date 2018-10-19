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محافظات

حملة لرفع الإشغالات وغلق المحلات المخالفة بشرق مدينة نصر.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:46 م
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات وغلق المحلات المخالفة
عبد العزيز جمال
أطلق المهندس مصطفى عبد العزيز رئيس حي مدينة نصر شرق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات.

شملت الحملة إزالة إشغالات الباعة الجائلين والمحلات بشارع ابراهيم نورة والحى السابع ، وشارع يوسف عباس و مساكن الشروق ، وشارع احمد حسن المنطقة التاسعة ، علاوة على غلق المحلات المخالفة بالمناطق المذكورة،.

وأكد المهندس مصطفى عبد العزيز على مواصلة الحملات اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية بجميع شوارع وميادين الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين بهدف مواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة وخاصة بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والتصدى لها، وكذلك رفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة.
حملة لرفع الإشغالات وغلق المحلات المخالفة بشرق مدينة نصر.. صور
حملة لرفع الإشغالات وغلق المحلات المخالفة بشرق مدينة نصر.. صور
حملة لرفع الإشغالات وغلق المحلات المخالفة بشرق مدينة نصر.. صور
حملة لرفع الإشغالات وغلق المحلات المخالفة بشرق مدينة نصر.. صور
حملة لرفع الإشغالات وغلق المحلات المخالفة بشرق مدينة نصر.. صور
حملة لرفع الإشغالات وغلق المحلات المخالفة بشرق مدينة نصر.. صور
حملة لرفع الإشغالات وغلق المحلات المخالفة بشرق مدينة نصر.. صور
حملة لرفع الإشغالات وغلق المحلات المخالفة بشرق مدينة نصر.. صور
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