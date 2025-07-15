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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رفقة حسام حسن.. أحدث ظهور لـ مؤمن زكريا في مراسي

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
يارا أمين

شارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، صورة جديدة مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، خلال عطلته الصيفية في مراسي، برفقة  الكابتن حسام حسن.

ونالت صورة نجم الأهلي السابق، إعجاب الكثير من المتابعين، وانهالت عليه التعليقات من جمهوره معبرين عن حبهم لهم.

سحر مؤمن زكريا

وكانت قد أيدت محكمة جنح مستأنف الخليفة حبس 5 متهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي المعتزل، 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 جنيه.

وقال دفاع المتهم الرابع إن موكله تغيب لظروف قهرية بسبب حدوث حالة وفاة في أسرته دفعته للتغيب عن الجلسة.

وأضاف أن الاستئناف يستوجب حضور المتهم ولا يكفي حضور محامٍ عنه، وفي الغالب ستؤيد المحكمة الحكم الصادر على المتهمين.

وكانت محكمة جنح الخليفة، أصدرت حكمها في قضية «سحر مؤمن زكريا المفبرك»، حيث عاقبت المتهمين الخمسة بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، كما قضت بتغريمهم مبلغ 100 جنيه لكل منهم، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكشفت النيابة العامة في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، أنها تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تليفزيوني، تفيد بعثوره والمتهمين الأربعة الآخرين على أعمال سحر تخصه في إحدى الجبانات بمنطقة الخليفة، ما ألقى الرعب في نفسه، وباشرت تحقيقاتها.

الأهلي إنستجرام مراسي حسام حسن مؤمن زكريا

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