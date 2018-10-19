مقدم بلاغ الختان بقنا: ما فعلته زوجتي ببناتى جريمة

قال نور الدين حفنى مقدم البلاغ ضد زوجته التى ختنت ابنتيهما"، إنه تقدم بالبلاغ ضد زوجته لايمانه بأن ما فعلته بحق ابنتيه خطأ كبير وجرم يعاقب عليه القانون.



وأضاف حفنى لـ صدى البلد: "الأمر لا يقتصر فقط على أن ما ارتكبته زوجتى جرم وخطأ يعاقب عليه القانون، فعملية الختان تؤثر نفسيًا على البنات وهو ما أكده الأطباء وأن هذه العملية فيها خطوره كبيره".



وتابع حفني: "أنا على خلاف مع زوجتى منذ 4 سنوات بسبب رغبتها من البدايه فى إجراء هذه الجراحه، مع اعتراضى التام على هذا الأمر وهو ما دفعها لترك المنزل وإجراء عملية الختان دون علمى".



كان نور الدين حفنى- عامل، مقيم بمركز الوقف، تقدم ببلاغ يحمل رقم 3381 لسنة 2018 جنح الوقف اتهم فيه زوجته بمخالفة القانون وإجراء عملية ختان لابنتيهما بسمله 12 عاما و روان 10 أعوام بدون علمه.