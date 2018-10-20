أهلي2003 يلتقي مع الجونة في بطولة الجمهورية اليوم

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٣» اليوم مع مضيفه الجونة، على ملعب هرم سيتي، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.



الأهلي يدخل المباراة ساعيا بقوة من أجل الفوز، لتعويض خسارته أمام إنبي في الجولة السابقة، من أجل التقدم في جدول الترتيب.



ويمتلك الأهلي٦ نقاط، بعد الفوز على بيراميدز، بنتيجة ٤ – ٣، وتعادل في ثلاث مباريات، بينما خسر مباراتين.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ عادل مصطفى مديرا فنيا، ويعاونه محمد سمارة، مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر، مدربًا، وبهاء جمال، مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل، إداري الفريق، وهاجد هاني، طبيبًا، وأحمد ممدوح محمد، أخصائي العلاج الطبيعي.