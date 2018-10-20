نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو

أكد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، أن سعر عبوة ألبان الأطفال المدعم المقرر طرحها الأسبوع المقبل 5 جنيهات في مراكز الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة، و50 جنيها في الصيدليات.



وتابع "عبيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج «أنفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين المذاع على فضائية «الرافدين»، أن الشركة القابضة للأدوية أعلنت عن توزيع 8 ملايين عبوة لبن أطفال على الصيدليات على أن تكون الدفعة الأولى وهى مليون عبوة الأسبوع المقبل والباقي تباعا.



وأشار إلى أن القرار يقضي على مشكلة نقص ألبان الأطفال المدعم الذي تعانى منه مصر منذ عدة شهور، وستكون حصة كل صيدلية من 12 إلى 24 عبوة من الدفعة الأولى».



وكان الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية، أكد إنه سيتم توزيع 8 ملايين عبوة لبن أطفال على الصيدليات الخاصة بسعر 50 جنيها على أن يتم توزيع أول مليون عبوة خلال الأسبوع المقبل.