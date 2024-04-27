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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول تعليق لـ أنغام عقب تصدرها التريند في احتفالية ذكرى تحرير سيناء

انغام
انغام

تصدرت صوت مصر أنغام تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب تألقها فى إحياء احتفالية ذكرى تحرير سيناء التى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت أنغام عن جلسة التصوير التي خضعت لها قبيل الحفل مباشرة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي مرتدية الفستان المبهر الذى تألقت به خلال الاحتفالية وخطف أنظار متابعيها حول العالم وعلقت قائلة:" تشرفت بالغناء في احتفالية ذكرى عيد تحرير سيناء".

وكانت أنغام قد افتتحت إحتفالية ذكرى تحرير سيناء بأغنية " بلدي التاريخ" وسط عاصفة من التصفيق الحار الذى امتد طوال وصلتها الطربية التي امتدت لقرابة الساعتين قدمت خلالهما 17 أغنية من أغانيها الرومانسية والطربية المميزة هى ‎بلدي التاريخ ، حاله خاصة وبتوصفنى بتكسفنى ونفضل نرقص و ولا دبلت واساميك الكتيرة واتجاه واحد وحته ناقصة وعمرى معاك واهي جت وعرفها بيا ومتلخبطه وهتمناله الخير وبعتلي نظرة واكتبلك تعهد وسيدي وصالك وياريتك فاهمني.

وتخلل الحفل كلمة لأنغام : "كل سنة ومصر بخير.. كل سنة وسيناء حرة وبخير.. وإحنا أحرار بفضل القيادة العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وبفضل جيشنا العظيم وهو سبب إن إحنا بنحتفل، بنعتز بيه وهو عيد شرف وحب واعتزاز".

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