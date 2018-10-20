نيابة النقض توصي بإعادة المحاكمة في أحداث شغب وعنف كفر الشيخ

أوصت نيابة النقض فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (أحداث شغب وعنف كفر الشيخ ) بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون المحكوم عليه غيابيا.





كانت محكمة جنايات كفر الشيخ قضت بمعاقبة 6 متهمين حضوريًا بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 20 ألف جنيه والسجن 15 عاما غيابيا لـ73.





ووجهت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة، أغسطس الماضي، وقتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.



