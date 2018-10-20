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حوادث

نيابة النقض توصي بإعادة المحاكمة في أحداث شغب وعنف كفر الشيخ

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:47 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد عبدالله
أوصت نيابة النقض فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (أحداث شغب وعنف كفر الشيخ ) بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون المحكوم عليه غيابيا.

كانت محكمة جنايات كفر الشيخ قضت بمعاقبة 6 متهمين حضوريًا بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 20 ألف جنيه والسجن 15 عاما غيابيا لـ73.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة، أغسطس الماضي، وقتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل العمد، وتخريب عمدى لأملاك عامة وسرقة المنقولات ومسدس ميري من مأمور الضبط القضائى، وحيازة أسلحة بدون ترخيص على خلفية أحداث شغب كفر الشيخ.
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