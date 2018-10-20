شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



و في بعض الصور ظهرت الفنانة هنا الزاهد بصورة توضح فيها خاتم الخطوبة من الفنان احمد فهمي ،و الذي نال إعجاب الكتير من الفتيات، حيث تميزت بدبلة من الذهب بسيطة و انيقة و خاتم من الالماظ .



واعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف johnyedlbi، ووضعت مكياجا متناسقا مع إطلالتها التي نالت إعجاب متابعيها.

