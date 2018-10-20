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مرأة

شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
رنا عصمت
نشرت الفنانة هنا الزاهد، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

و في بعض الصور ظهرت الفنانة هنا الزاهد بصورة توضح فيها خاتم الخطوبة من الفنان احمد فهمي ،و الذي نال إعجاب الكتير من الفتيات، حيث تميزت بدبلة من الذهب بسيطة و انيقة و خاتم من الالماظ .

واعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف johnyedlbi، ووضعت مكياجا متناسقا مع إطلالتها التي نالت إعجاب متابعيها.
شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي
شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي
شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي
شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي
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