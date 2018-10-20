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أخبار البلد

إحباط تهريب أدوية وأجهزة طبية بمطار القاهرة.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:06 م
صدى البلد
نورهان خفاجي و محمد يحيى
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة حسن خلف مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والأجهزة الطبية، الخاصة بزراعة الشعر.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبى إشتبه عمرو شعبان مأمور اللجنة فى راكبة برازيلية قادمة من الإمارات.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها من شهيرة محمود مأمور الحركة تحت إشراف رضا أبو العزم مدير الحركة فتبين وجود 800 أمبول م بوتيكس خاصة بزراعة الشعر و 65 جهازا خاصا بزراعة الشعر مخفاة بين طيات ملابسها وأسفل حقائبها، وتكون فريق العمل والعد والتحريز من فتحى فوزى وعمرو عطيه وأحمد أمين.

قرر محمد قناوى مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى تهرب جمركى رقم 71 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.
إحباط تهريب أدوية وأجهزة طبية بمطار القاهرة.. صور
إحباط تهريب أدوية وأجهزة طبية بمطار القاهرة.. صور
إحباط تهريب أدوية وأجهزة طبية بمطار القاهرة.. صور
إحباط تهريب أدوية وأجهزة طبية بمطار القاهرة.. صور
إحباط تهريب أدوية وأجهزة طبية بمطار القاهرة.. صور
إحباط تهريب أدوية وأجهزة طبية بمطار القاهرة.. صور
إحباط تهريب أدوية وأجهزة طبية بمطار القاهرة.. صور
إحباط تهريب أدوية وأجهزة طبية بمطار القاهرة.. صور
إحباط تهريب أدوية وأجهزة طبية بمطار القاهرة.. صور
إحباط تهريب أدوية وأجهزة طبية بمطار القاهرة.. صور
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