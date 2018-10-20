محافظ الفيوم يلتقي شباب سنورس للاستماع لمطالبهم وشكواهم .. صور

التقى اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، وعدد من مواطنى مركز ومدينة سنورس للاستماع لمطالبهم وتلقى شكواهم والعمل على تقديم الحلول المناسبة لها، كما التقى وشباب مبادرة " شارك ـ نظف " لتوعيتهم بأهمية العمل العام وحثهم على حب الوطن وغرس روح الانتماء لديهم، وذلك بمركز شباب سنورس، بحضور الدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم، والمهندس جمال حسين القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سنورس.



وفتح المحافظ، قلبه للمواطنين واستمع لجميع مطالبهم وشكواهم، وأكد على فحص تلك المشكلات وتقديم الحلول المناسبة لها ودراسة المطالب والعمل على تلبيتها فى إطار من القانون.



وشملت مطالب المواطنين وشكواهم العديد من الأمور الحيوية، التى تتصل بقضاياهم الحياتية بشكل مباشر، بقطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والنظافة والمرور والمواقف والإشغالات والتعديات وتراخيص التوكتوك، وضمت الشكاوى كذلك فحص تعطل عمل المعهد الدينى بجرفس ونقص الإمكانيات بالقرية، ومشكلة الصرف الصحى بقرية الحوشي، كما تلقى المحافظ مطلب لعدد من الشباب يرغبون بالعمل في القطاع الخاص.



وعلى هامش اللقاء التقى محافظ الفيوم بعدد من شباب مبادرة "شارك ـ نظف" وحثهم على العمل الجاد وأكد على بث روح الوطنية والانتماء لديهم فهم شباب مصر الواعد ومستقبلها المأمول.