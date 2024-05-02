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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

رد فعل غير متوقع| ياسمين عبدالعزيز تكتم دموعها بسبب أحمد العوضي

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

في الأيام الأخيرة، تصدرت النجمة ياسمين عبدالعزيز التريند على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانها ظهورها كضيفة في برنامج "صاحبة السعادة". 

وقد لفت هذا الإعلان الأنظار بشكل كبير نظرًا لكونه أول ظهور إعلامي لها بعد إعلان طلاقها من الفنان أحمد العوضي، والذي أثار جدلاً واسعًا في الوسط الفني.

تفاصيل البرنامج المنتظر

وعلى ضوء هذا الإعلان، ينتظر الجمهور بشغف حلقة "صاحبة السعادة" التي ستكون بمثابة الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز بعد الطلاق المثير للجدل. من المقرر أن تشارك ياسمين في الحلقة بتفاصيل عن انفصالها لأول مرة أمام وسائل الإعلام، وقد أعلنت إسعاد يونس - مقدمة البرنامج - عبر حسابها على إنستجرام عن طابع الحلقة الخاصة والتي ستتناول العديد من الأسرار والكواليس.

مشاعر ياسمين أمام الكاميرا

في البرومو الذي تم إطلاقه، يُظهر لحظة تأثر ياسمين عبدالعزيز وهي تحاول كبح دموعها عندما طرحت إسعاد يونس سؤالًا حول أسباب طلاقها من أحمد العوضي. وبدت ياسمين "حزينة ومتأثرة" واكتفت بالصمت كإجابة على هذا السؤال.

الكشف عن جوانب جديدة من حياة ياسمين

من المتوقع أن تكون الحلقة فرصة لياسمين للحديث عن جوانب جديدة من حياتها الشخصية والمهنية، وتسليط الضوء على جوانب لم تُعرَف من قبل عن الفنانة الشهيرة.

تفاعل الجمهور والانتظار للحلقة

عبرت إسعاد يونس عن تشوقها وتوقعاتها بأن تكون هذه الحلقة مميزة وحافلة بالأحداث والكشوفات. وتوجهت بدعوة للمشاهدين بانتظار الحلقة المذاعة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في الساعة 11 مساءً على قناة dmc.

تفاصيل طلاق ياسمين وأحمد العوضي

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز أعلنت عن طلاقها الرسمي من أحمد العوضي في بداية عام 2024، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها في يناير. وقد أكدت ياسمين على أن الطلاق تم بكل احترام وتقدير، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة من البحث والتفكير العميق.

استعادة ياسمين لنشاطها الفني

يأتي هذا الظهور الإعلامي المرتقب في سياق تحضير ياسمين لعدة مشاريع فنية جديدة خلال الفترة المقبلة. وقد بدأت النجمة استعادة نشاطها بعد فترة من الانقطاع بسبب التركيز على قضايا شخصية.

إذًا، من المتوقع أن تكون حلقة "صاحبة السعادة" محط أنظار الجمهور وتثير الكثير من الجدل والتفاعل الإعلامي والفني. استعدوا لمتابعة ياسمين عبدالعزيز وكواليس حياتها في هذه الحلقة المميزة.

ياسمين عبدالعزيز صاحبة السعادة الإعلان أحمد العوضى الفني

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