فريق مسرح جنوب سيناء يقدم عرض دم السواقي في وزارة الشباب..صور

قدم فريق مسرح محافظة جنوب سيناء العرض المسرحي "دم السواقي" على مسرح وزارة الشباب والرياضة للمؤلف بكري عبد الحميد والمخرج جمال مهران، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان " هواة المسرح " والذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية لأعضاء مراكز الشباب علي مستوي المحافظات خلال الفترة من 22 أكتوبر الجاري وحتي 14 نوفمبر.



وتدور أحداث المسرحية حول أشهر حكايات العشق في التراث الشعبي المصري من خلال تسليط الضوء على قسوة القدر والمجتمع على العشاق، والذين يفرق بينهم لأسباب مختلفة، حيث نرى ذلك من خلال القصة الرئيسية للحبيبين "نور" و"صبح"، واللذين يفترقا ولا تسمح الحياة بالتقائهما كالقصص الشعبية الموروثة مثل شفيقة ومتولي وحسن ونعيمة .



وضمت لجنة تحكيم المسابقة الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنان محمود الحديني، والفنانة وفاء الحكيم .



