أبرز آثار السوشيال ميديا على العلاقات الإنسانية بين المواطنين.. فيديو

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يعرض الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي وسبل الحد منها.





وأبرز التقرير الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاتصالات، والتي أشارت إلي تخطي مستخدمي الانترنت في مصر حاجز الـ40 مليون مواطن.





وأوضح التقرير أن استخدام هذا العدد للانترنت ينعكس علي أنماط حياتهم خاصة أن 30 مليون منهم يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للمشاكل الاجتماعية.



