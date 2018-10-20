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توك شو

أبرز آثار السوشيال ميديا على العلاقات الإنسانية بين المواطنين.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:43 م
صدى البلد
توك شو
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يعرض الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي وسبل الحد منها.

وأبرز التقرير الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاتصالات، والتي أشارت إلي تخطي مستخدمي الانترنت في مصر حاجز الـ40 مليون مواطن. 

وأوضح التقرير أن استخدام هذا العدد للانترنت ينعكس علي أنماط حياتهم خاصة أن 30 مليون منهم يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للمشاكل الاجتماعية.

ولفت التقرير إلي أن الكثير من الخبراء والمتخصصين يصنفون وسائل التواصل الاجتماعي كأحد أسباب فتور العلاقات الإنسانية، مما ينعكس علي الحياة الزوجية وكذلك علي مستوي الإدراك والتحصيل الدراسي، بالإضافة التسبب بمشاكل تصل إلي إدمانها.
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