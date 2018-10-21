الكهرباء: نعمل على مساعدة المواطن للتحكم في استهلاكه

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة حريصة على رفع مستوى الخدمة، والعمل على ضبط التيار الكهربائي بخطة تطوير لم تحدث من قبل.





وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الوزارة تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بكل دقة، ومساعدته على التحكم في استهلاكه للكهرباء.





وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضا على الربط مع دول الجوار خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن العالم ينظر إلى مصر بشأن الخطوات التي اتخذتها في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بمنتهى التقدير، حيث يوجد لدى مصر أكبر محطة طاقة شمسية.



