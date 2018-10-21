فتح: سنواصل الدفاع عن الخان الأحمر حتى يتراجع الاحتلال الإسرائيلي نهائيا عن قرار الهدم

قال أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور :" إننا سنواصل نضالنا في الدفاع عن قرية الخان الأحمر حتى يتراجع الاحتلال الإسرائيلي نهائيا عن هدم الخان".



وأضاف في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، "إن إرادة الأحرار التي وقفت في وجه المستوى الأمني والسياسي وجعلته يعلن تأجيل الهدم، ستبقى ولن تتراجع إلا بتحقيق النصر الكامل، ونحن اعتدنا على مخادعة هذا الاحتلال ولن نثق به وبعهوده وسنبقى العيون الساهرة لأهلنا في الخان الأحمر".



وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد نقلت عن سياسي كبير مساء اليوم ، بان الحكومة الإسرائيلية قررت "تجميد" إخلاء الخان الأحمر حتى إشعار آخر، وذلك حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري.



من جانبه قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ،" إن الأخبار الصادرة عن الاحتلال بنيته تجميد هدم قرية الخان الأحمر لا نثق بها وسنواصل اعتصامنا هنا للدفاع عن بادية القدس".