تدريب أهالي عزبة البرج على بحارة اليخوت

أعلن معهد البحر الأحمر لليخوت عن مد فترة التقديم للمنحة الدراسية المجانية لتدريب بحارة اليخوت في محافظة دمياط، للحصول على شهادة ريس بحري، على اليخوت حمولة 300 طن فأقل لمدة أسبوع آخر اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس 2 مايو المقبل.



الشهادات التي يحصل عليها المستفيد من المنحة

1. الحصول على الفرق الحتمية من معهد الدراسات العليا البحرية بالإسكندرية والتي تؤهل المتقدم للحصول على رخصة العمل البحرية

2. شهادة من معهد البحر الأحمر لليخوت تؤهل المتقدم للحصول على الرخصة المصرية من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ليصبح ريس بحرى يخت في المياه الإقليمية المصرية

3. شهادات دولية معتمدة من الجمعية الملكية لليخوت بإنجلترا تؤهل المتقدم للعمل على اليخوت الدولية

4. شهادات معتمدة من هيئة بيرليتز في تعلم اللغة الإنجليزية

5. شهادات معتمدة من هيئة ريزيم للتدريب على السلوكيات والبيئة البحرية

مصاريف الدراسة والتدريب

- كافة التكاليف والمصاريف هي منحة مقدمة من مؤسسة ساويرس لتدريب بحارة اليخوت

أماكن الدراسة والتدريب

- الدراسة والتدريب بمقر المعهد بالجونة - الغردقة - البحر الأحمر

لشروط و للتقديم على المنحة، برجاء الإجابة على الأسئلة الواردة برابط التقديم المُعلن

https://www.surveymonkey.com/r/rsyi24.