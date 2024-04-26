بمشاركة مصرية.. الإمارات تنفذ الإسقاط الـ 38 للمساعدات الإغاثية على غزة



أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع في الإمارات ، تنفيذ عملية طيور الخير الإسقاط الجوي الـ 38 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

وبحسب بيان وزارة الدفاع الإماراتي؛ فقد شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية.

كما جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ إنطلاق عملية "طيور الخير" إلى 2517 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية

كما يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم و جواً عبر عملية طيور الخير حوالي 2807 طن من المساعدات

تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية " الفارس الشهم3" لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة