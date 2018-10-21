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رياضة

لاعب الهلال السعودي: إصابة عموري أثرت على نتيجة مباراة الشباب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:27 ص
محمد كنو، لاعب الهلال
محمد كنو، لاعب الهلال السعودي
حسن العمدة
عبر محمد كانو، لاعب الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة، بعد الفوز على الشباب (1/0)، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كنو، في تصريحات تلفزيونية، إن رفاقه "كانوا رجالا، وقدموا أداءً جيدًا، ونفذوا ما طلبه المدرب".

وأشار صاحب هدف فوز الهلال، إلى أن لاعبي الفريق تحدثوا بين الشوطين، عن ضرورة ألا يستقبلوا أهدافا، مع محاولة التسجيل.

واعتبر أن إصابة زميله، عمر عبد الرحمن "عموري"، أثرت على مستوى الفريق ونتيجة المباراة، قائلا: "في حال وجود عموري، كان سيحدث فارقا كبيرا في النتيجة.. أهديه الفوز وأتمنى له الشفاء العاجل".
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