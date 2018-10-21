هاشيموتو يصيب جيجي حداد.. معلومات عن المرض وأعراضه

أصيبت عارضة الأزياء العالمية جيجي حداد، بمرض هاشيموتو، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من أبرز المعلومات عن المرض، وأعراضه سبل الوقاية منه.



ذكر موقع "ويب طب"، أن المرض عبارة عن تورم في مقدمة الحلق، ليتطور بعدها ببطء على مدى سنوات ويتسبب في إصابة الغدة الدرقية بتلف مزمن، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الدرقية في الدم، وتشبه العلامات والأعراض تلك المصاحبة لقصور نشاط الغدة الدرقية (قصور الدرقية).



وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن المرض يصاحبه مجموعة من الأعراض، منها، التعب والخمول، زيادة، الإحساس بالبرودة، الإمساك، شحوب البشرة وجفافها، انتفاخ الوجه، بحة الصوت، زيادة في الوزن مجهولة السبب - نادرًا ما تحدث ولا تتجاوز 5 إلى 10 كيلو، معظمها سوائل.



وبحسب ما ذكر في موقع "ويب طب" فإن مرض هاشيموتو هو اضطراب في المناعة الذاتية؛ حيث ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة تؤدي إلى تلف الغدة الدرقية.