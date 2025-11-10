قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

روسيا تختبر مسيّرة قادرة على تدمير خمس طائرات في مهمة واحدة

مسيرة "ستريليتس"
مسيرة "ستريليتس"
هاجر رزق

تعتزم روسيا ارسال الطائرة المسيرة الاعتراضية الجديدة "ستريليتس"، القادرة على تدمير خمس طائرات بدون طيار في مهمة واحدة، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بحلول نهاية عام 2025، بحسب قناة روسيا اليوم.

أعلنت شركة أوردا-بيلوت المطورة للطائرة المسيرة الروسية الجديدة "ستريليتس" أن المسيرة، المزودة بنظام رؤية حاسوبية آلي، قادرة على إصابة خمسة أهداف في مهمة واحدة، ومن المقرر إرسالها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بنهاية عام 2025.
ووفقا للشركة، فقد تم تعديل الطائرة مؤخرا لتزويدها بخمسة مواسير معدنية بدل البلاستيكية السابقة، ما يمكّنها من إطلاق نيران متتالية في اتجاهين دون فقدان الماسورة. كما يسمح نظام الرؤية الآلية بالكشف التلقائي عن الأهداف وتتبعها وتدميرها بدون تدخل مستمر من المشغل.

وتبلغ سرعة الطائرة 120 كم/ساعة، ويصل مدى الطيران إلى 7 كم، فيما يتراوح نطاق التدمير الفعال بين 5 و15 مترا، مستخدمة ذخيرة عيار 12 مم، وهي نوع شائع من الذخائر المستخدمة على الخط الأمامي.


وتشير خبرات الشركة إلى أن ظهور مسيرات مزودة بأنظمة إطلاق النار والرؤية الآلية يعكس توجهين رئيسيين في مكافحة الطائرات المسيرة الصغيرة:

الانتقال من الوسائل التقليدية مثل أجهزة التشويش والشباك والصواريخ إلى منصات مستقلة قادرة على اكتشاف وتدمير الأهداف بشكل آلي، ما يقلل عدد المشغلين ويسرّع الاستجابة لهجمات كثيفة.

استخدام الذخائر الشائعة مثل العيار 12 مم، لتسهيل العمليات اللوجستية والصيانة على الخط الأمامي.

ويُشير خبراء إلى أن نطاق التدمير المحدود بين 5 و15 مترا يتطلب من المشغل القيام بمناورات دقيقة قرب الهدف، ما يزيد من المخاطر على المنصة نفسها، إلا أنه إذا تأكدت المواصفات التقنية والتكتيكية، فقد تصبح مسيرة "ستريليتس" أداة فعالة للدفاع الجوي المحلي.

وأكدت الشركة أن الطائرة تمر حاليا بمرحلة التطوير النهائي، على أن يتم اختبارها في الظروف الواقعية على الخط الأمامي نهاية 2025.
 

