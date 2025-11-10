بدء الجلسة الوزارية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي

انطلقت صباح اليوم الجلسة الوزارية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي تحت عنوان «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والخليجي.

شارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاد، و وزير العمل السيد محمد جبران، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، والوزير محمد بن عبد الرحمن وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية، والدكتور عبد الله بن علي مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية ، والسيدة إيمان الدوسرى وكيل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، و ابتسام بن أحمد وكيل وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان.، والسيدة مروة بداح الجعيدان وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت.