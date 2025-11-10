قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
إقبال كثيف للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة.. واستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين
قاضي بالبحيرة يطلب النجدة لتوصيله إلى لجنته الانتخابية
الوزراء: إجراءات قانونية صارمة لمكافحة التدخين وغرامات تصل لـ 20 ألف جنيه
إقبال كثيف بلجان الشيخ زايد في الساعات الأولى لانتخابات مجلس النواب
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة فتح اللجان بانتخابات مجلس النواب
محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح جميع اللجان في أول أيام انتخابات مجلس النواب
روسيا تختبر مسيّرة قادرة على تدمير خمس طائرات في مهمة واحدة
مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة في مصر قريبا | تفاصيل
انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة
فن وثقافة

في بيتنا رجل.. قصر السينما يقدم برنامجا مجانيا متنوعا في نوفمبر

قصر السينما
قصر السينما
أحمد البهى

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي لرواده خلال شهر نوفمبر الجاري مجموعة من العروض السينمائية المجانية، في إطار برامج وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

وتتنوع العروض ما بين أفلام السينما العالمية، والأوروبية، بالإضافة إلى الأفلام العربية والتسجيلية، ويعقب بعضها ندوات نقدية بمشاركة نخبة من النقاد والمختصين من بينهم الناقد عصام حلمي، والناقدة نشوى نبيل.

تقدم عروض الأفلام في الثامنة مساء، وتبدأ اليوم الاثنين بعرض فيلم "في بيتنا رجل" ضمن نشاط نادي بين الرواية والفيلم،  ويعرض يوم الثلاثاء 11 نوفمبر فيلم الدراما الكوميدية "Network 1976" ضمن نشاط نادي السينما العالمية.

وفي الأربعاء 12 نوفمبر، يقدم فيلم الدراما "The 400 Blows" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية.

وفي يوم الاثنين 17 نوفمبر يعرض الفيلم التسجيلي "عم عباس المخترع"، إخراج علي بدرخان، ويحكي عن مأساة عامل مصري "ميكانيكي" بسيط توصل إلى اختراع يحقق الأمان لسائقي السيارات، ولكنه لم يجد من يساعده.

ويقدم نادي السينما العالمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر فيلم الأكشن "Thirteen Lives" ضمن نادي السينما العالمية.

أما في يوم الأربعاء 19 نوفمبر، يتجدد اللقاء مع نادي السينما الأوروبية بعرض فيلم الدراما "The Chorus".

ينفذ البرنامج بإشراف قصر السينما التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة، وضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويختتم بإطلاق الدورة السابعة من ملتقى أفلام المحاولة، وذلك في الفترة من 23 إلى 27 من الشهر نفسه، في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية ودعم المخرجين المبدعين.

