وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين بعد الإدلاء بصوته في انتخابات النواب

شهدت لجنة مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم اليوم مشهدًا انتخابيًا مميزًا، حيث حرص المواطنون على تحية النائب محمد أبو العينين أثناء خروجه من المدرسة بعد الإدلاء بصوته.

تجمع عدد كبير من أبناء المنطقة لاستقباله وتوديعَه بحرارة، وسط أجواء انتخابية مليئة بالحماس والطاقة الإيجابية. وأعرب النائب أبو العينين عن شكره للجماهير على دعمهم وتشجيعهم، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم.

تأتي هذه الجولة في إطار انتخابات مجلس النواب التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مختلف اللجان بالبحر الأعظم. ويشهد السباق الانتخابي هذا العام منافسة قوية بين عدد من المرشحين في الدائرة، وسط متابعة دقيقة من الجميع لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ويحرص المرشحون على التواصل المباشر مع الناخبين لتعزيز المشاركة الشعبية وإظهار التفاعل المجتمعي مع العملية الديمقراطية. هذا المشهد يعكس مدى التفاعل الشعبي والحفاوة الكبيرة التي يحظى بها النائب في البحر الأعظم، ويبرز الدور الحيوي للجماهير في رسم الصورة المشرقة للعملية الانتخابية.