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رياضة

خالد لطيف: علقت على مباراة 25 دقيقة دون معرفة التشكيل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:25 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
روى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، موقفا لا ينساه خلال التعليق على إحدى المباريات.

وقال لطيف فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "اشهر موقف حدث معي في الإعلام، عندما تاخر عصام صيام معلق إحدى المباريات عن العمل، ودخلت بدلا منه".

وأردف: "علقت لمدة 25 دقيقة كاملة بدون معرفتي لتشكيل الفريقين".
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