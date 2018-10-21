ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات داليا البحيري

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:44 م
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة داليا البحيري، حيث أكملت عامها الـ48، فهي من مواليد 1970 وتعد واحدة من الممثلات اللاتي نجحن بالسينما والدراما وشاركن في بطولة الكثير من الأعمال الفنية.

داليا البحيري تزوجت ثلاث مرات الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه خديجة ولكنها توفيت قبل أن تكمل عامها الأول والثانية من الراحل فريد المرشدي وأنجبت منه ابنتها قسمت، وانفصلت عنه قبل رحيله بعد تعرضه لحادث بسيارته.

أما الزيجة الثالثة من رجل أعمال يدعى حسن سامي وهذه الزيجة مستمرة حتى الآن.

داليا البحيري شاركت في بطولة العديد من الأفلام منها: السفارة في العمارة وحريم كريم والغواص ومحامي خلع، كما شاركت في بطولة الكثير من المسلسلات أبرزها يوميات زوجة مفروسة والقاصرات وصرخة أنثى.
loading...

ترشيحاتنا

بعد إعلان الطوارئ.. مدبولي يتعهد بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا في أقصى الحدود

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الجزائر

قائد القوات البحرية: عملية إيلات حدث تاريخي على مستوى الحروب.. فيديو

خبير أرصاد: أمطار ورياح مثيرة للرمال على معظم الأنحاء الأسبوع الجاري

رسالة هنا شيحة لجمهورها بعد زواجها

مقتل 17 وإصابة 30 إثر خروج قطار عن مساره في تايوان

شاهد.. ميدو يبيع اللبن بالزمالك

برزنتيشن تقترب من رعاية الأهلي

تامر حسني يرد على المشككين في مرضه بأسماء الأطباء المعالجين

نتيجة مباراة ليفربول امس أمام هدرسفيلد

سعر الذهب اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018

صفات الرجل الذى تحبه النساء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

فيديو

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو
الزراعة: نعمل على تطوير الاستزراع السمكي.. فيديو
أسر مصابي يناير يستغيثون بالرئيس ..الدولة منحتهم عقارا بالتجمع في 2012 وتطالبهم باخلائه اليوم.. 40 أسرة تواجه شبح الرصيف.. الأهالي: مستعدون ندفع ثمن الشقق بس بلاش الطرد.. فيديو
برلماني يوضح أهم محاور منتدى شباب العالم القادم بشرم الشيخ.. فيديو
محمود مغربي: مشروع الـ100 ألف صوبة يساعد على زيادة الصادرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟